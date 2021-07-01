01 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП с каршеринговым автомобилем (2021) | Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области 8 подростков попали в ДТП на каршеринговом авто

В Свердловской области подростки взяли в аренду каршеринговый автомобиль и устроили ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, все случилось в среду на 4 км автодороги "Верхняя Пышма - Невьянск": 17-летний водитель "Хендэ", совершая разворот в месте, где такой маневр запрещен, столкнулся с "Киа" под управлением 34-летней женщины. После сидевший за рулем "Хендэ" парень скрылся, но затем вернулся на место.

Позже выяснилось, что в момент ДТП в салоне находились восемь подростков, а машину компания взяла в сервисе каршеринга "Делимобиль". В результате аварии 15-летняя девочка получила перелом носа.

ДТП с каршеринговым автомобилем(2021)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД установили, что подростки, решив поехать отдыхать на озеро Балтым, взяли в специальном сервисе автомобиль в аренду. Юноша пояснил, что приложение сервиса находилось у него в свободном доступе, так как накануне его совершеннолетняя подруга, чтобы воспользоваться услугами, заходила в приложение со своего аккаунта через его телефон. Воспользовавшись ее данными и с ее же разрешения он взял машину в аренду.

Также водитель рассказал, что он пропустил нужный поворот, решил развернуться через сплошную полосу разметки и видел, что в попутном направлении двигается "Киа". Оставление места ДТП парень объяснил своим шоковым состоянием.

ДТП с каршеринговым автомобилем(2021)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторами ДПС в отношении него составлено сразу пять административных материалов. А против совершеннолетней подруги подростка составлен административный протокол за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

Теперь будет решаться вопрос о мерах воздействия в отношении законных представителей подростков.

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Теги: ДТП, подростки, каршеринг, ГИБДД



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