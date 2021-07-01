Россиянам с июля станет сложнее получить кредит

Россиянам с начала июля станет труднее получить кредит, сообщила РИА Новости юрист Дина Зайцева.

Она напомнила, что Банк России ужесточает требования, также ожидается рост ставок по льготной ипотеке и заканчивается действие некоторых мер господдержки, принятых во время пандемии.

Между тем, скорость, с которой россияне набирают новые кредиты, существенно опережает рост доходов. Долговая нагрузка граждан все увеличивается, обновляя исторический максимум, поэтому Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов.

Ранее сообщалось, что россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. В феврале 2021 года доля ежемесячных доходов, которые россияне направляют на погашение просроченных долгов, не превышала 10%, тогда как до начала эпидемии этот показатель составлял около 20%.

В мае ЦБ сообщил, что по итогам первого квартала текущего года долговая нагрузка российских граждан выросла до 11,9%, это исторический максимум. Прошлый рекорд был установлен в марте 2021 года, когда долговая нагрузка достигала 11,7%.

По данным регулятора, ключевой вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты на фоне пандемии коронавируса и отсутствие роста доходов россиян.

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