01 Июля 2021
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Политика Свердловская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев назначил нового управляющего Южным управленческим округом

Согласно указу, подписанному главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, Александр Гетманчук назначен новым управляющим Южным управленческим округом. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"До перехода в территориальные органы исполнительной власти он работал начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области. Уверен, ему пригодится опыт работы при исполнении новых должностных обязанностей" – отметил губернатор на заседании областного правительства.

Напомним, что после Михаила Астахова, который возглавлял Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области до 2019 г., обязанности управляющего исполнял Сергей Бовт.

Официальная причина увольнения Астахова не раскрывается. Однако в июле 2019 г. Михаил Астахов был осужден на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки. Позже суд рассмотрел его апелляцию и заменил реальное лишение свободы на условный срок. После чего Астахов сразу после выхода из-за решетки он уехал праздновать.

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Теги: Куйвашев, Гетманчук, Южный управленческий округ



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