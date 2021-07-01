Dj Smash напишет гимн Перми

Гимн Перми напишет Dj Smash (Андрей Ширман). Об этом во время прямого эфира заявил губернатор края Дмитрий Махонин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я попросил Dj Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать", - сказал Махонин.

Как сообщало Накануне.RU, по планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Ещё до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.

Поправки о гимне Перми в устав города внесли депутаты гордумы в 2018 году. Инициатива городских властей возникла сразу после того, как на краевом уровне по предложению губернатора Пермского края Максима Решетникова был утвержден региональный гимн. Оргкомитет по созданию гимна Перми возглавил тогдашний председатель гордумы Юрий Уткин. В октябре 2020 г. депутаты Пермской думы сместили его с должности спикера.