Мэр Краснотурьинска решил купить дрова пенсионерке, которая пожаловалась Путину на "газовую дискриминацию"

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов пообещал обеспечить дровами 70-летнюю пенсионерку, которая пожаловалась Владимиру Путину на отказ газифицировать ее дом.

Напомним, в среду на "Прямой линии" с президентом Светлана Култыгина рассказала главе государства, что к ее участку не могут подвести газ, а дрова очень дорогие. При этом, по ее словам, на даче мэра, что находится по соседству, газ уже давно имеется.

Путин лично пообещал женщине решить ее проблему. После этого глава города Александр Устинов встретился с ней и заявил, что у него "ни дачи, ни дома в собственности нет".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, также Устинов предложил помощь: закупить пенсионерке необходимый объем качественных березовых дров. По его словам, волонтеры привезут их сегодня до обеда.

По данным областных властей, полномасштабная газификация поселка Медный рудник в Краснотурьинске начнется в 2022 году. Как заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, строительство газопровода запланировано в рамках инвестиционной программы АО "Газэкс".

"В этом году компанией уже разрабатывается проектно-сметная документация на проведение в поселок газопровода высокого давления. Непосредственное строительство объекта начнется в 2022 году. Прокладка распределительных сетей будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, и в 2023 году у жителей района будет техническая возможность подключения к сетям", - сообщил Смирнов.

Напомним, средний процент газификации в Свердловской области составляет 55%, тогда как в среднем по стране 71,4%. Мы уже писали о ситуации, когда в Новой Ляле мэр якобы отказал жителям в газификации, но при этом протянул газопровод через их район. Людям же пришел ответ, в котором, по сути, имеется дискриминация по возрасту и имущественному положению: "Средний возраст проживающего в районе населения составляет 49 лет с доходом 12 тыс. руб.". Вообще же в регионе стоимость подключения к газу доходит до 23 млн руб., о таком ценнике под Екатеринбургом мы рассказывали.