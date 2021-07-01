Жителя Челябинской области будут судить за убийство женщины

В Троицке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Убийство был совершено в августе 2012 года. По версии следствия, между обвиняемым и ранее незнакомой местной жительницей произошел конфликт в безлюдном месте. Мужчина убил ее и скрылся.

В течение продолжительного времени убийство оставалось нераскрытым. Причастность мужчины к преступлению была установлена при проведении дополнительных экспертных генетических исследований.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений.

Уголовное дело направлено в суд.