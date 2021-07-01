01 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Кости в Зеленой Роще (2021) | Фото: facebook.com/groups/kraevedekb

В "Зеленой роще" Екатеринбурга снова нашли человеческие кости

На территории парка "Зеленая роща" в Екатеринбурге снова обнаружили фрагменты старых костей, которые могут принадлежать человеку. О жуткой находке в своем Facebook сообщил краевед Олег Матвеев.

"Вчера вечером во время прогулки в парке Зелёная роща на газоне, между монастырской стеной и тропинкой, я обнаружил фрагменты старых костей, очень похожие на человеческие. Пройти мимо такой находки я не смог и сообщил об этом в отдел полиции. Полиция приехала быстро, зафиксировали находку, подтвердили, что кости человеческие и изъяли их для дальнейшего исследования", - рассказал Матвеев.

Кости в Зеленой Роще(2021)|Фото: facebook.com/groups/kraevedekbКости в Зеленой Роще(2021)|Фото: facebook.com/groups/kraevedekb

Краевед напомнил, что на месте парка ранее располагалось монастырское кладбище, а кости могли быть извлечены на поверхность после выкорчевывания пня неподалеку. При этом местные жители и даже собаки совершенно не обращали внимания на валявшиеся останки.

Напомним, что в 2019 г. на территории парка Зеленая роща был обнаружен объект археологического наследия: кладбище XIX - начала XX веков. Захоронения размещались вокруг собора, но преимущественно с северной, западной и восточной стороны. Кладбище постепенно разрасталось, распространилось во второй половине ХIХ - начале ХХ века на всю северную часть монастыря и вышло за его пределы к западу. Кладбище занимало всю северную территорию Монастырской рощи (Зеленая роща).

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Теги: Зеленая роща, монастырское кладбище, человеческие кости, останки



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