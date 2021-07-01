Роскомнадзор намерен заблокировать еще шесть сервисов VPN

Роскомнадзор направил в ведомства запрос об использовании еще шести VPN-сервисов.

Речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Уведомление требуется "для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", сообщает пресс-служба РКН.

Запрос направляется, так как планируется введение централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной информации.

17 июня Роскомнадзор сообщил об ограничении работы двух VPN-сервисов - VyprVPN и Opera VPN. В сообщении ведомства указывается, что эти сервисы могут использоваться для доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту.

При этом отмечалось, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

VPN-сервисы могут использоваться для заходов на заблокированные властями сайты или мессенджеры. Например, многие использовали их, когда Роскомнадзор пытался блокировать в России Telegram.

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