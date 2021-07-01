Автопроизводители поднимают цены с июля

Предприятие "АвтоВАЗ" повышает цены на весь свой модельный ряд.

Цены вырастут в пределах 2-4%. В денежном выражении Lada подорожает на 12 тыс.–30 тыс. руб.

Меньше всего подорожает семейство автомобилей Granta и Vesta – в среднем на 2,3%. Наибольшее повышение ждет Niva Legend – на 4,25%.

Ранее президент компании Николя Мор сообщил, что больше нельзя избегать влияния роста цен стали на стоимость производимых автомобилей.

Также с 1 июля вырастут цены на весь модельный ряд Skoda, кроме модели Superb, в диапазоне от 2,3 до 4% (27-73 тыс. руб.). На 2–3% подорожают и автомобили Volkswagen. Коммерческие автомобили Ford станут дороже на 37–69 тыс. руб.

Повышение розничных цен на BMW составит в среднем 1,9%. Toyota Camry подорожает на 2,5%. А коммерческие автомобили Hino и Hyundai станут продаваться дороже на 3–5%.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – мае этого года выросли на 38,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года до 663 тыс. 312 единиц, пишут "Ведомости".