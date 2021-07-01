Свердловский губернатор в посте о вакцине опубликовал фото израильского аэропорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее написал на своей странице в Instagram о том, что в Екатеринбург поставлена очередная партия вакцин от коронавируса.

Однако при этом на опубликованной фотографии был изображен аэропорт Тель-Авива.

На снимке виден логотип израильской национальной авиакомпании "Эль Аль".

"Буквально час назад в Екатеринбург прилетела партия вакцины "Спутник V". 12 тысяч доз прямо сейчас везут из аэропорта Кольцово в ГАУ "Фармация", — написал днем ранее Куйвашев.

В региональном правительстве данный казус не комментируют.

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