01 Июля 2021
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Экономика В России
коллаж, увольнение, безработица, банкротство (2018) | Фото: Накануне.RU

Росстат: в России снизилась безработица

Безработица в России в мае снизилась до 4,9%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, месяцем ранее этот показатель составлял 5,2%. Безработными в мае числились 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

Общий уровень безработицы в стране приближается к допандемийному уровню. Так, в марте прошлого года 3,485 млн человек считались безработными.

Ранее сообщалось, что в России могут возродить Фонд занятости – структуру, которая существовала с 1991 по 2001 гг. Из этого фонда, в который работодатели отчисляли 1-2% фонда оплаты труда, начислялись пособия для безработных. Позже фонд ликвидировали и пособия стали перечислять напрямую из бюджета.

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Теги: Росстат, безработица



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