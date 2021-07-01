Росстат: в России снизилась безработица

Безработица в России в мае снизилась до 4,9%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, месяцем ранее этот показатель составлял 5,2%. Безработными в мае числились 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

Общий уровень безработицы в стране приближается к допандемийному уровню. Так, в марте прошлого года 3,485 млн человек считались безработными.

Ранее сообщалось, что в России могут возродить Фонд занятости – структуру, которая существовала с 1991 по 2001 гг. Из этого фонда, в который работодатели отчисляли 1-2% фонда оплаты труда, начислялись пособия для безработных. Позже фонд ликвидировали и пособия стали перечислять напрямую из бюджета.