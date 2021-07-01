Журналист "Медиазоны" Сологуб пожаловался на полицейского, который угрожал срезать ему кожу

Корреспондент "Медиазоны" Никита Сологуб заявил, что сотрудник правоохранительных органов потребовал от него удалить снимки жесткого задержания.

В противном случае он пригрозил сломать журналисту руку, которому удалось снять, как полицейский зажимает между ног голову закованного в наручники задержанного. Сологуб рассказал, как сначала полицейский схватил его за большой палец, а затем стал угрожать сломать руку. После этого другой силовик спросил, почему одна рука журналиста замотана, на что он ответил, что сделал татуировку. "Может, ее тебе вместе с кожей срезать? "— ответил сотрудник правоохранительных органов.

Как отметил корреспондент "Медиазоны", стражи порядка его отпустили, после того как он удалил снимки, пишет "Коммерсант".

В марте в Каменске-Уральском суд вынес приговор четырем бывшим полицейским. Находясь при исполнении, сотрудники органов внутренних дел пытали и били подростков для того, чтобы "поправить раскрываемость".