01 Июля 2021
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Общество В России
Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

Журналист "Медиазоны" Сологуб пожаловался на полицейского, который угрожал срезать ему кожу

Корреспондент "Медиазоны" Никита Сологуб заявил, что сотрудник правоохранительных органов потребовал от него удалить снимки жесткого задержания.

В противном случае он пригрозил сломать журналисту руку, которому удалось снять, как полицейский зажимает между ног голову закованного в наручники задержанного. Сологуб рассказал, как сначала полицейский схватил его за большой палец, а затем стал угрожать сломать руку. После этого другой силовик спросил, почему одна рука журналиста замотана, на что он ответил, что сделал татуировку. "Может, ее тебе вместе с кожей срезать? "—  ответил сотрудник правоохранительных органов.

Как отметил корреспондент "Медиазоны", стражи порядка его отпустили, после того как он удалил снимки, пишет "Коммерсант".

В марте в Каменске-Уральском суд вынес приговор четырем бывшим полицейским. Находясь при исполнении, сотрудники органов внутренних дел пытали и били подростков для того, чтобы "поправить раскрываемость". 

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Теги: журналисты, полиция



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