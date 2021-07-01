Тюменская область перерассчитала плату за ЖКХ после жалобы Путину

Ресурсоснабжающая организация Тюменской области произвела перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги жителям поселка Демьянка, которые во время прямой линии президента Владимира Путина пожаловались на счета до 74 тыс. руб.

По окончании прямой линии губернатор Александр Моор провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства и главами Уватского и Абатского муниципальных районов,— следует из сообщения оперативного штаба в Telegram-канале.

Отмечается, что после обращения к главе государства жителям домов в поселке Демьянка произвели перерасчет.

Как сообщалось, прокуратура Тюменской области проверит информацию о возможных нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья в посёлке Демьянка Уватского района и больших тарифах за коммунальные услуги.

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