01 Июля 2021
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Тюменская область перерассчитала плату за ЖКХ после жалобы Путину

Ресурсоснабжающая организация Тюменской области произвела перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги жителям поселка Демьянка, которые во время прямой линии президента Владимира Путина пожаловались на счета до 74 тыс. руб.

По окончании прямой линии губернатор Александр Моор провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами правительства и главами Уватского и Абатского муниципальных районов,— следует из сообщения оперативного штаба в Telegram-канале.

Отмечается, что после обращения к главе государства жителям домов в поселке Демьянка произвели перерасчет.

Как сообщалось, прокуратура Тюменской области проверит информацию о возможных нарушениях при переселении граждан из ветхого жилья в посёлке Демьянка Уватского района и больших тарифах за коммунальные услуги.

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Теги: Тюменская область, ЖКХ, Путин



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