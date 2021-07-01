Болельщиков ЦСКА будет пускать на домашние матчи по QR-коду

Болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА будут пускать на домашние матчи на стадионе "ВЭБ Арена" по QR-коду о получении вакцины от COVID-19, а также перенесенном заболевании, либо недавно пройденном тесте.

Как говорится на сайте клуба, правило будет распространяться с 1 июля на тех, кто купит абонемент, так и на тех, кто продлил действовавший.

Проверять QR-код будут в досмотровой зоне стадиона. Первый матч нового сезона РПЛ состоится 23 июля. В этот день "Ростов" будет принимать "Динамо" из Москвы.

Напомним, с 28 июня в Москве работает система QR-кодов. Ее используют заведения общепита. Инициатива принадлежит мэру Сергею Собянину.