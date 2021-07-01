Росстат: морковь за неделю подорожала на 7,7%

Потребительские цены в России с 22 по 28 июня выросли на 0,23%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, больше всего подорожали морковь (7,7%) и картофель (3,2%).

С декабря 2020 года морковь подорожала в 2,4 раза, а картофель - в два раза.

С начала года инфляция в среднем составила 4,13%, в годовом выражении — 6,43%. По данным ведомства, рост цен на 0,23% произошел из-за дооценки изменения цен на товары и услуги, не охваченные еженедельным наблюдением. В результате дооценка привела к удорожанию всех непродовольственных товаров из месячного набора наблюдения.

Неделей ранее инфляция составляла 0,12%.

Напомним, президент Владимир Путин не видит возможности снижения инфляции в этом году до уровня в 4%. "Она будет около 5%", считает глава государства.

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