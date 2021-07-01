В храмах Москвы проверят соблюдения масочного режима

Контроль за выполнением требований по профилактике COVID-19 в московских храмах и монастырях будет усилен.

Как говорится на сайте Московской городской епархии, соответствующее распоряжение отдал Патриарх Кирилл. Будут проведены выборочные проверки.

Также отмечается, что распоряжение о вакцинации как минимум 60% сотрудников не относится к религиозным организациям.

Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил "молитвенный облет" северной столицы на вертолете. С собой у него были иконы Спасителя и покровителей Санкт-Петербурга:

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