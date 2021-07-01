Помощник Вайно уволился из администрации Путина

Помощник руководителя Администрации президента России Антона Вайно Кирилл Молодцов с 1 июля покидает свою должность.

Он подтвердил, что уходит из ведомства. При этом, о причинах такого шага он не сообщил.

"Какой смысл комментировать собственное решение?" — сказал Молодцов. Отвечая на вопрос, будет ли он переходить на другую работу в ближайшее время, он сказал: "Время покажет".

Молодцов курировал президентскую комиссию по топливно-энергетическому комплексу и занимался вопросами газификации. Он принимал непосредственное участие в разработке и согласовании новой модели социальной газификации, сообщает РБК.

Напомним, следователи Свердловской области организовали доследственную проверку, после обращения пенсионерки из Краснотурьинска лично к президенту Владимиру Путину. В своей жалобе 70-летняя Светлана Култыгина сообщила, что по соседству с ними находится дача мэра Александра Устинова, которая, в отличие от жилья обычных горожан, подключена к газу.

Проверка будет касаться вероятной халатности должностных лиц в связи с непринятием мер по газификации населения.