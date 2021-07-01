В ФНС может освободить малый бизнес от уплаты страховых взносов

В Федеральной налоговой службе России могут внедрить новый налоговый режим для малого и микробизнеса.

Предполагается отменить страховые взносы взамен на повышение налога на деятельность. В настоящее время ФНС проводит опрос предпринимателей с тем, что бы выяснить, насколько им подойдут новые условия.

Согласно новой концепции, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут быть освобождены от уплаты страховых взносов для себя и сотрудников взамен на повышение ставки налога на деятельность, который может вырасти на 4 п.п.

ФНС также будет самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства и предоставлять их налогоплательщикам. Налоговый период будет равен одному месяцу.

Расходами предлагается считать операции, совершённые с использованием безналичных расчётов. Предприниматели будет выплачивать зарплату сотрудникам только через банк-налоговый агент по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.

Если новый налоговый режим будет одобрен, российским предпринимателям больше не потребуется вести бухгалтерский и налоговый учёты, подавать отчётности и отчитываться, сообщает РБК.

Для "обеления" зарплат в малом бизнесе требуется донастройка налогового режима. Об этом ранее заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.