01 Июля 2021
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Экономика В России
швейная машинка, потрной, малый бизнес, самозаняты (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В ФНС может освободить малый бизнес от уплаты страховых взносов

В Федеральной налоговой службе России могут внедрить новый налоговый режим для малого и микробизнеса.

Предполагается отменить страховые взносы взамен на повышение налога на деятельность. В настоящее время ФНС проводит опрос предпринимателей с тем, что бы выяснить, насколько им подойдут новые условия.

Согласно новой концепции, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут быть освобождены от уплаты страховых взносов для себя и сотрудников взамен на повышение ставки налога на деятельность, который может вырасти на 4 п.п.

ФНС также будет самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства и предоставлять их налогоплательщикам. Налоговый период будет равен одному месяцу.

Расходами предлагается считать операции, совершённые с использованием безналичных расчётов. Предприниматели будет выплачивать зарплату сотрудникам только через банк-налоговый агент по исчислению и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.

Если новый налоговый режим будет одобрен, российским предпринимателям больше не потребуется вести бухгалтерский и налоговый учёты, подавать отчётности и отчитываться, сообщает РБК.

Для "обеления" зарплат в малом бизнесе требуется донастройка налогового режима. Об этом ранее заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

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Теги: малый бизнес, ФНС, налоги



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