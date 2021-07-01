01 Июля 2021
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Краснодар-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Переболевшие COVID-19 смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края без прививки

В Краснодарском крае разрешили заселять в отели туристов, переболевших коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, согласно решению губернатор Вениамина Кондратьева, для этого нет необходимости предъявлять сертификат о прививке. Вместо него будут требовать медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 из личного кабинета портала госуслуг. При этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода.

До 1 августа отдыхающие смогут также предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, после этого основанием для заселения в гостиницы станут только сертификат о вакцинировании, справка о перенесенном заболевании или справка о медицинских противопоказаниях к прививке.

Как сообщалось, авиакомпании могут отменить половину рейсов и больше в города Краснодарского края из-за невозможности соблюдений антиковидных требований экипажами самолетов.

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Теги: Краснодарский край, коронавирус, прививка



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Ранее 29.06.2021 20:18 Мск Авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край – источник


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