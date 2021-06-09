Путина не задела форма украинских футболистов

Президент России Владимир Путин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", что его не задело то, в какой форме украинская сборная выйдет на матчи Евро-2020.

"Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия", - сказал президент, напомнив, что демократия - власть народа. И народ Крыма выразил свое мнение о присоединении полуострова к России на референдуме в 2014 г.

Напомним, украинские футболисты на чемпионате Европы будут выступать в форме с контурами Украины, в которые включен Крым, а также с националистическими надписями, вышитыми на футболках.