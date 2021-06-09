Прикамским "соколам Жириновского" пришлось через суд добиваться выхода из ЛДПР

Свердловский районный суд Перми обязал реготделение ЛДПР снять депутата пермской гордумы Илью Лисняка, гендиректора медиаагентства "Кулич" Ирину Форсюк и депутата добрянской гордумы Марка Коробова с партийного учета, сообщает "Ъ".

Истцы заявляли, что координационный совет реготделения партии искусственно затягивает рассмотрение заявлений о выходе из партии. Так, нарушается пассивное избирательное право истцов, так как, формально оставаясь членами ЛДПР, они не могут вести переговоры с другими партиями о выдвижении на выборы и не могут быть выдвинуты другими избирательными объединениями.

Лисняк, Коробов, а также Форсюк публично заявили о выходе из ЛДПР весной. Свое решение истцы объясняли тем, что партийная идеология и принципы работы реготделения больше не соответствуют их ценностям и убеждениям. При этом Илья Лисняк остается действующим депутатом Пермской думы, избранным по спискам ЛДПР.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что партия рассматривает возможность обжалования решения в вышестоящем суде, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.