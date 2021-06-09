10 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
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Бастрыкин контролирует проведение проверки скандала с тюменкой, обобравшей детей-инвалидов

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе доследственной проверки информации о жительнице Тюменской области, отобравшей 4,4 млн руб. у детей, над которыми оформила опеку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Он поставил вопрос на контроль в центральном аппарате СК. Информация о женщине, якобы присвоившей детские деньги, появилась в эфире шоу "Мужское/Женское" на "Первом канале". После выхода передачи следователи Тюменской области начали проверку.

"В ходе мониторинга СМИ в одной из телевизионных программ выявлен материал о жительнице Тюменского района Тюменской области, которая ранее оформила опеку на пятерых детей, признанных недееспособными в виду наличия у них психо-неврологических заболеваний, а затем присвоила себе денежные средства опекаемых, в размере 4 400 000 рублей, сняв их со специальных счетов и построив на эти деньги жилой дом, не выделив детям доли в праве собственности", - говорится в сообщении СКР региона.

Также будет дана оценка деятельности опеки.

Проверку проводит и прокуратура. Сообщается, что 7 июня женщина была отстранена от исполнения обязанностей опекуна в отношении четырех подопечных. А в мае еще над одним.

"Прокуратура Тюменской области поручила прокуратуре Тюменского района провести проверку исполнения законодательства об опеке и попечительстве и принять необходимые меры реагирования", — сообщили в надзорном ведомстве.

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Теги: дети, опека, инвалиды, дом, Бастрыкин



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