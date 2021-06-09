Путин сравнил с идеями нацистской Германии украинский законопроект о "коренных народах"

Президент России Владимир Путин сравнил с идеями нацисткой Германии попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Россия-24".

Согласно законопроекту, русские - не могут считаться коренным народом страны. Российский лидер назвал законопроект уродливым и отметил, что относится к нему отрицательно, поскольку называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо.

"Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе - это не просто некорректно, это смешно и глупо", - сказал Путин. Происходящее он назвал мощным и серьезным ударом по русскому народу - сотни тысяч или миллионы людей на Украине будут вынуждены либо уехать, либо переписать свою национальность. По мнению российского лидера, законопроект не соответствует нормам международного гуманитарного права, однако Путин сомневается, что от Запада последует какая-либо реакция на законопроект.

Президент России также сообщил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи об истории русских на Украине.