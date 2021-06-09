10 Июня 2021
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Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-игроки сборной России Сычёв и Сенников посетили СинТЗ, пообщались с заводчанами и дали мастер-класс уральским детям

Каменск-Уральский посетили экс-футболисты сборной России Дмитрий Сычёв и Дмитрий Сенников. Именитые спортсмены прибыли в уральский город в рамках кампании Российского футбольного союза (РФС) “Играем за вас”, которая посвящена выступлению сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сначала Сычёв и Сенников отправились на стадион спортивно-оздоровительного комплекса "Синара", где провели мастер-класс для детей – воспитанников футбольного клуба "Синара".

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Спортсмены показали детям различные футбольные элементы (беговые упражнения с мячом, ведение, пас, приём, удар и т.д.), а также сыграли с ними в футбол.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Стадион спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сычев на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сенников на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сычев на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сенников на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрии играли в командах-соперниках, каждый с семью разными возрастными группами. Сенников больше старался раздавать голевые передачи, Сычёв также не жадничал, но иногда и завершал атаки сам. Дети остались довольны.

Дмитрий Сычев на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Синара" в Каменске-Уральском(2021)|Фото: Накануне.RU

После футболисты пообщались с сотрудниками Синарского трубного завода (СинТЗ). Рабочие задавали самые разные вопросы. Например, активно интересовались состоянием сборной России перед Евро, спрашивали про проблемные позиции, чего ожидать от команды.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на встрече с работниками Синарского трубного завода(2021)|Фото: Накануне.RU

"К примеру, мне понравилось амплуа Баринова. Он наигрывался на позиции защитника, но в "Локомотиве" играет опорника, поэтому сможет выдвигаться в среднюю линию и по эпизоду выходить вперёд и помогать атаке. Ну а так, всё зависит от настроя, от болельщиков и от самих ребят, конечно", – поделился Дмитрий Сенников, отвечая на один из вопросов.

"Мне кажется, вас Дима Сенников немного утомил, как будто на Матч ТВ в студии сидит и экспертно работает", – пошутил над коллегой Дмитрий Сычёв.

Дмитрий Сычев на встрече с работниками Синарского трубного завода(2021)|Фото: Накануне.RU

Один из заводчан (который, по всей видимости, является отцом одного из детей) спросил про то, как молодые ребята из ФК "Синара" смогли себя проявить сегодня.

"Видно, что ребята с техникой "на ты". Видно, что тренеры вкладывают душу. И самое радостное то, что у детей горят глаза – они хотят учиться", – отметил Сычёв.

"Хороший тренерский штаб, правильные даются упражнения, ребята развиваются постепенно. В любом случае кто-то из них, я думаю, вырастет как игрок и дальше пойдёт по какой-то своей карьерной лестнице", – добавил Сенников.

Столичные гости отметили, что предприятие хорошо следит за своей футбольной командой.

Работники Синарского трубного завода на встрече с Дмитрием Сычевым и Дмитрием Сенниковым(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сенников на встрече с работниками Синарского трубного завода(2021)|Фото: Накануне.RU

Экс-игроки сборной России также ответили о том, кого они считают лучшими футболистами мира.

"По России я скажу так – это Головин, Миранчук и Акинфеев. А в мире, я думаю, вы сами можете определить без меня. Месси, Роналду вне конкуренции, а ещё, наверное, назову молодых звёзд – Мбаппе и Холланд. Такая четвёрка у меня", – поделился Сычёв.

"По иностранным футболистам я, наверное, соглашусь – это Мбаппе и Холлнад. Месси и Роналду потихоньку уходят со своих позиций. Посмотрим, может на чемпионате Европы взойдут новые звёзды? А что касается наших игроков, то я не могу не отметить Дзюбу, всё-таки он лучший бомбардир чемпионата, много сделал для того, чтобы "Зенит" в третий раз выиграл чемпионство. Из своей любимой команды, "Локомотив", могу выделить Гильерме, который здорово играл последнюю часть чемпионата, и, возможно, Крыховяка, если можно иностранца отметить", – поделился Сенников.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на встрече с работниками Синарского трубного завода(2021)|Фото: Накануне.RU

Также легенды "Локомотива", отвечая на вопрос о том, где бы мечтали сыграть заграницей, если бы такая возможность представилась, поделились, что не против были бы выступить в английском "Ливерпуле".

Встреча с сотрудниками завершилась автограф-сессией.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на встрече с работниками Синарского трубного завода(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на встрече с работниками Синарского трубного завода(2021)|Фото: Накануне.RU

После футболисты отправились на экскурсию в трубоволочильный цех №2, отмечающий в июне 2021 года 60-летний юбилей.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе(2021)|Фото: Накануне.RU

Синарский трубный завод(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе(2021)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Сычев на Синарском трубном заводе(2021)|Фото: Накануне.RU

Синарский трубный завод(2021)|Фото: Накануне.RU

Сычёв и Сенников слушали с интересом экскурсию, а также общались с заводчанами, которые работали на местах. Так, с одним из них даже почеканили мяч.

Завершилось мероприятие презентацией необычного арт-объекта. На заводе презентовали трубу диаметром 1 метр 42 сантиметра и длиной 12 метров, украшенную масштабным граффити в поддержку сборной. Художник изобразил действующих игроков сборной России – Дениса Черышева и Александра Головина.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе(2021)|Фото: Накануне.RU

"Первый раз на таком серьёзном заводе. Удалось посмотреть самый старый цех. Впечатляет размах", – отметил на брифинге с журналистами Сычёв.

"Меня также обрадовало, что заводчане разбираются в футболе, задают интересные вопросы", – сказал Сенников.

На вопрос журналистов о том, как связаны футбол и завод между собой, легенды "Локомотива" не стушевались, отметив непосредственную связь.

"Много же заводских команды было. "Торпедо", например, ваш "Уралмаш". Всё равно же рождение футбольных клубов происходило от какого-то производства. Тот же "Локомотив" – это РЖД. Всё взаимосвязано. Многие, кто работают на заводе, переживают за футбол", – сказал Сенников, учившийся в молодости в петербургском Институте инженеров водного транспорта.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе(2021)|Фото: Накануне.RU

"У футбола есть уникальная особенность – объединять людей. Одно дело, ты работаешь с утра до вечера, а футбол для тебя отдушина, эмоции. Ты приходишь и смотришь его, а если поиграть, то это ещё лучше", – добавил Сычёв.

Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе(2021)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборная России сыграет свой первый матч на турнире против сборной Бельгии 12 числа.

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Теги: Дмитрий Сычев, Дмитрий Сенников, Синара, Синарский трубный завод



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