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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

На Ямале возбуждено уголовное дело из-за гибели работника на предприятии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одного рабочего и травмирования второго по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагедия произошла 6 мая, на кустовой площадке ГП-2, находящейся в 20 километрах от Нового Уренгоя. На работников рухнули демонтируемые панели укрытия. В результате 25-летний мужчина кончался на месте происшествия, второй работник получил ушиб грудной клетки. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Теги: работники, предприятие, гибель, уголовное дело



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