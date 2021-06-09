В Швейцарии по запросу США арестовали российского бизнесмена Владислава Клюшина

В Швейцарии по запросу США арестовали российского бизнесмена Владислава Клюшина. Информацию о задержании подтвердили в посольстве России. В СМИ Клюшина упоминали как предполагаемого владельца телеграм-канала "Незыгарь", впрочем, сам он это отрицал.

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер, российского бизнесмена обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Представитель Минюста отметила, что решение о передаче его американским властям, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.

Telegram-канал "Незыгарь" опубликовал апелляцию Клюшина на свой арест в Швейцарии. В частности, в ней российский бизнесмен утверждает, что Минюст США получил информацию о его планах поездки в Швейцарию сомнительным или незаконным образом и что запрос властей США об его экстрадиции политически мотивирован, так как он "обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего государства".

"Заявитель не приводит никаких веских причин, по которым задержание для экстрадиции, назначенное в данном случае, оказалось бы недопустимым или несоразмерным. Других подобных в файлах не найти. Следовательно, жалоба должна быть отклонена", – говорится в решении Федерального уголовного суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о задержании Клюшина узнал из сообщений СМИ.

"А что касается его близости к российским властям, близки все граждане нашей страны. Помощь в защите интересов наших граждан за рубежом оказывает МИД", - приводят слова Пескова "Открытые медиа".

Посольство России в Швейцарии сообщает, что арестованному предоставлен консульский доступ, его права соблюдаются. Сообщается, что его обвиняют в многомиллионных финансовых махинациях.