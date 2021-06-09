10 Июня 2021
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цар, фильм турист (2021) | Фото: скрин, кадр из фильма &quot;Турист&quot;

Историк РАН рассчитывает на продолжение фильма «Турист»

Фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике выгодно отличается от современного российского кинематографа. Такое мнение выразил историк, сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Вышедшая картина стала своего рода ликбезом для многих россиян, которые до премьеры ничего не знали о событиях, происходящих в далекой африканской стране. По мнению Долгова, «Турист» представляет государственную важность, поскольку показывает, какие интересы преследует Россия.

«Вполне возможно, что «Турист» получит продолжение, однако не стоит исключать финансовой составляющей. В этом случае самый важный вопрос – окупится фильм или нет. Давайте будем объективными, мы живем в мире рыночных отношений, где существуют определенные законы», – заявил эксперт.

Боевик совместного производства России и ЦАР показывает, чем живет африканская республика. Страна, которую до недавнего времени терзали вооруженные группировки, смогла выстоять и дать отпор боевикам. Армия, подготовленная российскими инструкторами, разгромила радикалов, контролировавших обширные территории и ряд населенных пунктов. Специалисты из РФ, которых различные издания приписывают к «ЧВК Вагнера», занимаются обучением местных военных. Помощь россиян позволила Банги взять ситуацию в республике под контроль.

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Теги: цар, фильм турист, чвк вагнера, центрально-африканская республика, банги



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