Медведев про пенсионную реформу: "Это решение нужно было принять"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что повышение пенсионного возраста было "крайне непростым решением, однако, его нужно было принять, чтобы возник постоянно действующий механизм для повышения пенсий в будущем".

Об этом он заявил на заседании высшего руководства партии в преддверии съезда. Зампред Совета безопасности России подвел итоги работы "ЕР" в Госдуме седьмого, уходящего созыва.

Медведев напомнил, что "абсолютное большинство стран приняли раньше нас такое решение". "Мы пошли на этот шаг осознанно, как ответственная политическая сила", - заявил Медведев, имея в виду "Единую Россию".

Он при этом в качестве достижения отметил "ликвидацию несправедливости" в отношении сельских пенсионеров, которым в итоге была возвращена надбавка в 25%, даже если они переехали в город на пенсии.

А вот про индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена также в работу текущего созыва Госдумы, Медведев скромно умолчал.