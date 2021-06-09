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Общество Свердловская область
(2004) |

Суд подтвердил право компании Бикова и Боброва на строительство мусорного полигона под Екатеринбургом  

Арбитражный суд  первой инстанции вынес решение по вопросу строительства нового мусорного полигона и обрабатывающего завода под Екатеринбургом.  Вероятнее всего, строительством инфраструктуры, стоимостью более 11 млрд рублей, займутся структуры, считающиеся подконтрольными олигархам Артему Бикову и Алексею Боброву.  

Сегодня, 9 июня, арбитраж отказал в удовлетворении исковых требований компаниям  ООО "СРГ-Екатеринбург" и АО "УБТ-Уралвагонзавод", которые пытались оспорить условия конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству мусорных объектов.  Истцы заявили, что, по их мнению, конкурсная документация "заточена" под конкретную организацию. В результате была допущена только одна заявка, принадлежащая ООО "Экологические системы". Как отмечают региональные власти, в случае, если решение не будет оспорено, концессию могут подготовить уже в августе этого года. Предметом концессионного соглашения должно стать строительство полигона и мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг", ориентировочной стоимостью более 11 млрд рублей.  

Напомним, управляющей организацией ООО "Экологические системы" является ООО "Холдинговая компания "Экологические системы" ("ХКЭС"). Компания также выступает учредителем регионального оператора ТКО в Тюменской области – ООО "Тюменское экологическое объединение" (ТЭО) и регоператора в Свердловской области – ООО "Компания Рифей". Все они считаются подконтрольными бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. 

 

  

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Теги: рифей, мусорный полигон, биков, бобров



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