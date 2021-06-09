09 Июня 2021
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Политика В России
Дмитрий Медведев, выступление в Госдуме с отчетом правительства (2017) | Фото: vesti.ru

Медведев: "Никто не будет щадить "Единую Россию" в политической борьбе

Зампред Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проводит заседание высшего руководства партии с подведением итогов работы за последние пять лет.

Экс-премьер-министр напомнил, что партия находится на пороге важнейшего события – партийного съезда (19 июня), когда будут утверждены списки на выборы в Госдуму, а также принята программа, с которой "ЕР" на них пойдет. "Нам предстоит принять предвыборную программу, от которой будет зависеть развитие страны в ближайшие пять лет, если мы, конечно, добьемся успехов на выборах. У "Единой России" есть все для уверенной победы на выборах в Госдуму", - считает Медведев.

Председатель партии считает, что важные решения и инициативы "Единой России" часто забываются. Он считает, что никто не будет щадить "единороссов" в ходе политической борьбы, поэтому призывает "без всякого стеснения" говорить о своих достижениях.

Например, Медведев сам напомнил, что в прошлом году "в отличие от других политических сил "Единая Россия" не ушла на самоизоляцию и сразу же направила все силы на помощь людям". "Мы помогали гражданам, не только принимая законы. "ЕР" организовала сбор пожертвований, членских взносов – я обращался ко всем с этой просьбой", - добавил экс-премьер.

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Теги: дмитрий медведев, единая россия, партия, достижения



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