Генпрокуратуру попросили проверить условия жизни подростков в Tik Tok хаусах

Общественник из Ленобласти попросил Генпрокуратуру проверить деятельность "так называемых TikTok-домов" на предмет соблюдения законодательства и работы в них детей и подростков-блогеров.

О проверке генерального прокурора Игоря Краснова просит первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Петров пишет в обращении на имя генпрокурора, что в Tik Tok хаусах живут "десятки несовершеннолетних блогеров под надзором теневых продюсеров", активист считает, что в таких домах нарушается трудовое законодательство и санитарные нормы.

"Молодые люди, подростки и даже дети вынуждены постоянно производить видеоконтент и приносить организаторам "TikTok-домов" бешеную прибыль от продажи рекламы. Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов - у них не остается времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда", - цитирует РИА Новости Петрова.

Tik Tok хаусы появились в США и постепенно распространились по всему миру. Они представляют из себя сообщества (как правило) молодых людей, производящих контент для соцсетей и живущих вместе, например, в коттедже. Процесс напоминает реалити-шоу с трансляциями не на ТВ, а в сети. В России насчитывается с десяток крупных хаусов, в каждом из которых 10-15 популярных блогеров (с аудиторией в несколько миллионов подписчиков), преимущественно это подростки в возрасте 14-24 лет.