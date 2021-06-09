Обещанные реформы Примакова не коснулись Россотрудничества в Индии

Как продвигается русская «мягкая сила» в Индии

Почти год назад Россотрудничество получило нового руководителя – молодого и многообещавшего Евгения Примакова. С его приходом у многих были связаны надежды на оживление этого инертного и малорезультативного ведомства, которое должно продвигать в мире русскую культуру и внедрять повсюду ту самую «мягкую силу», которая зачастую бывает весомее жестких аргументов.

Г-н Примаков обещал провести «жесткие чистки», обновить и реформировать стратегию и тактику Россотрудничества и добиться наконец результатов. Год спустя «калинка-малинка», Снегурочка и конкурсы на знание Пушкина по-прежнему остаются самыми острыми стрелами в колчане продвижения образа России за рубежом.

Индия и Россия – дружба на все времена

У Индии и России особые отношения – так сложилось исторически, что во времена Советского Союза многие жители азиатской страны ездили в Россию учиться, знакомились с литературой, знали о технических достижениях.

До сих пор в Нью Дели можно на улице встретить индийцев, говорящих на русском языке еще со времен их учебы в СССР. Некоторые помнят переводную советскую периодику – когда-то советские издатели и партнёры-дистрибьюторы ежегодно распространяли в Индии около 25 миллионов экземпляров книг, журналов и брошюр на 13 местных языках.

Журнал «Советская женщина» был так популярен, что в индийском твиттере появилось обращение к президенту Российской Федерации с просьбой «возобновить выпуск».

Сейчас на книжных развалах Индии «Анна Каренина» Льва Толстого соседствует с книгой «Моя борьба» Адольфа Гитлера и сборником цитат из твиттера Дональда Трампа. Количество индийских студентов, уезжающих каждый год в Россию, на порядок меньше, чем в США (и это при несопоставимой разнице в стоимости обучения, которое в Америке дороже в десятки раз).

И все же, в Индии Россотрудничество работает во вполне благоприятной среде. Политические отношения между Москвой и Нью Дели хорошие, культурные ассоциации с Россией у индийцев положительные, возможности для «общественной дипломатии» самые обширные.

Партнер в розыске

Российский Центр Науки и Культуры в Нью Дели находится в самом центре города, в престижном дипломатическом районе. Это солидное здание советской архитектуры, с небольшим собственным садиком, просторным холлом, концертным и выставочным залами. Помимо этого, в здании находится офис очень интересного партнера Россотрудничества, компании РусЭдьюкейшен (RusEducation).

Эта организация обладает «эксклюзивным правом» продвигать в Индии российское образование. Не совсем понятно, на каком основании государственная организация Российский центр науки и культуры (РЦНК) когда-то сделала своим эксклюзивным партнером частную фирму, задача которой в первую очередь все таки получение прибыли, а не продвижение интересов России. Но этот вопрос меркнет перед тем, что в обновленном ведомстве г-на Примакова никому и дела нет до того факта, что владелец «эксклюзивного партнера Россотрудничества» вот уже два года как является фигурантом громкого дела о коррупции и мошенничестве при зачислении индийских студентов в Тверской Медицинский Университет.

Студенты-индийцы, которые благодаря деятельности эксклюзивного партнера РЦНК по продвижению образования в России, компании RusEducation, ежегодно переплачивали за свою учебу немалую сумму денег, в прошлом году провели акции протеста напротив посольства Индии в Российской Федерации и Следственного Комитета РФ. А возможно, стоило провести такую акцию под окнами Россотрудничества – ведь офис RusEducation находится в здании Российского центра науки и культуры в Нью Дели и никаких официальных заявлений о прекращении работы с этой организацией не было сделано.

Конечно, Евгений Примаков не может отвечать за длившиеся годами отношения РЦНК и местной фирмы. Но неужели целого года недостаточно, чтобы разобраться в происходящем?

«Русское гостеприимство»

Российский центр науки и культуры в Дели всегда был достаточно активен – в до-пандемийные времена там регулярно проходили концерты, выставки, фото-экспозиции и другие различные мероприятия. На Новый Год устраивали елку, на день снятия блокады Ленинграда – показ видеоматериалов. Аудитория развлекательных мероприятий не меняется – в основном, это уехавшие в Индию замуж россиянки, которые хотят показать детям что-то русское, и их индийские мужья, когда-то учившиеся в России. Аудитория исторического фильма про снятие блокады Лениграда – несколько индийцев-студентов курсов русского языка и пара экспатов-петербуржцев.

При посещении мероприятий РЦНК бросается в глаза отсутствие знаменитого «русского гостеприимства». Традиции Индии требуют всегда предлагать вошедшему в дом или офис воду, это наиглавнейшее правило вежливости и этикета в стране. Русский культурный центр не утруждает себя знанием местных обычаев – в отличние от культурных центров других стран, например, Италии, где каждый концерт сопровождается дегустацией вина и закусок, или Эфиопии, которая сделала свой национальный ресторан местом популярным встречи индийских бизнесменов (до пандемии). Многомиллиардного бюджета Россотрудничества не хватает на покупку воды для раздачи посетителям или установку кулера.

Пандемия и другие неприятности

Прошедший год был во всех отношениях тяжелым для Индии. В стране то вводили строгий локдаун, то постепенно снимали его, то снова вводили, боролись с последствиями ураганов, собирали международную помощь для больниц и пытались обеспечить доступ малоимущих к онлайн-образованию.

А Россотрудничество?

На сайте организации не удалось найти никаких упоминаний о «помощи соотечественникам», которые оказались – и продолжают оставаться - в Индии в это тяжелое время. Инициатив, направленных на поддержку индийцев, тоже не было обнаружено. Но, по крайней мере, год не прошел зря - «дали старт фестивалю, посвященному 200-летию Федора Достоевского» и собрали вместе индийских детей по имени Гагарин в честь шестидесятилетия полета Юрия Гагарина в космос. Хорошо, что договорились с индийской почтой о выпуске памятных конвертов в честь этой даты.

Юбилей Достоевского – важное мероприятие и вклад Федора Михайловича в русскую культуру огромен. Но где же обещанные перемены, современный подход и нестандартное мышление? Где отклик на происходящие вокруг события? Пандемию и общенациональный карантин было очень трудно не заметить, но Россотрудничеству в Индии это удалось.

Кому нужна эта Индия?

А может быть, просто Индия не укладывается в тот географический регион, который г-н Примаков считает важным для работы своего ведомства? Ведь в самом начале своей работы он сказал, что приоритет работы – это ближнее зарубежье.

Географически Индия находится далеко от России, все верно. Политически – пока еще близко. Но если г-н Примаков и его ведомство продолжат расставлять приоритеты по-своему, то и политически Индия будет уходить все дальше и дальше. И эта страна здесь, как пример, ведь если посмотреть на работу ведомства с другими государствами, то окажется, что там плюс-минус все то же самое. И если ни при старых, ни при новом руководителе ситуация не меняется, несмотря на все обещания Примакова, возможно, она требует какого-то более радикального решения?