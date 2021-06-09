Ленинградский мост в Челябинске откроют для автотранспорта в июле 2022 года

В Челябинске движение по Ленинградскому мосту, который в настоящий момент закрыт на реконструкцию, планируют запустить уже в июле 2022 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Изначально планировалось завершить все работы за 27 месяцев, но этот срок сокращен до 23 месяцев. Движение по мосту запустят уже в июле 2022 года. У подрядчика нет никаких сомнений по этому поводу, уже сейчас работы ведутся с опережением графика", - отметили в администрации.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб. С 1 мая 2021 года Ленинградский мост закрыт на реконструкцию.

В настоящий момент ведется демонтаж моста. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 сентября 2022 года.