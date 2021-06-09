"Урал" вернул вратаря ЦСКА, ярко проявившего себя в Екатеринбурге

Голкипер Илья Помазун возвращается в "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.

24-летний вратарь ЦСКА будет выступать в уральской команде на правах аренды до конца сезона-2021/22. Напомним, что первую половину прошлого сезона Илья также провел в аренде в Екатеринбурге.

В составе "оранжево-черных" Помазун отыграл 17 матчей, в которых несколько раз признавался лучшим игроком. А в августе прошлого года болельщики признали его лучшим футболистом месяца.

Зимой этого года ЦСКА досрочно вернул голкипера из аренды из-за болезни своего основного вратаря Игоря Акинфеева. Впрочем, тот быстро выздоровел, и Помазун за армейцев в прошлом сезоне почти не играл.

Как уточнили в пресс-службе ПФК ЦСКА, перед уходом в аренду Илья продлил контракт с армейским клубом до окончания сезона-2025/26.