09 Июня 2021
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Спорт Свердловская область В России
вратарь Илья Помазун (2020) | Фото: fc-ural.ru

"Урал" вернул вратаря ЦСКА, ярко проявившего себя в Екатеринбурге

Голкипер Илья Помазун возвращается в "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба.
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24-летний вратарь ЦСКА будет выступать в уральской команде на правах аренды до конца сезона-2021/22. Напомним, что первую половину прошлого сезона Илья также провел в аренде в Екатеринбурге.

В составе "оранжево-черных" Помазун отыграл 17 матчей, в которых несколько раз признавался лучшим игроком. А в августе прошлого года болельщики признали его лучшим футболистом месяца.

Зимой этого года ЦСКА досрочно вернул голкипера из аренды из-за болезни своего основного вратаря Игоря Акинфеева. Впрочем, тот быстро выздоровел, и Помазун за армейцев в прошлом сезоне почти не играл.

Как уточнили в пресс-службе ПФК ЦСКА, перед уходом в аренду Илья продлил контракт с армейским клубом до окончания сезона-2025/26.

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Теги: Урал, ЦСКА, Помазун, вратарь, возвращение



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