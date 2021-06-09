09 Июня 2021
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Общество Крым
крым, черное море, ялта (2014) | Фото:Накануне.RU

"Это издевательство": застройщики очередного крымского парка не дают местным жителям пройти на пляж

В Крыму, недалеко от Фороса повторяется история Форосского парка. Местные жители сообщили, что их пускают на пляж только с 8:30 до 16:30. Ранее арендовать земли ООПТ "Парк Меласский" смог одноименный санаторий, девелопер сейчас ведет там строительство, передает издание "Подъем".
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По словам местных жителей, на территории парка возведено девятиэтажное здание, снесены старые объекты, территория на три с половиной месяца закрыта для посещения. После жалоб активистов в администрации разного уровня удалось открыть кусочек дикого пляжа, но только на несколько часов в день.

"От ворот КПП открыта одна дорога, и она ведет к так называемому рабочему пляжу, который даже не имеет статуса пляжа, это просто дикий берег метров 40 длиной. Ни объекты культурного наследия, ни набережная, ни парк до сих пор не открыты. А на дверях висит объявление, что доступ к водному объекту Черное море свободен, посещение с 8:30 до 16:30. Мы считаем, что это издевательство", - говорит местная жительница.

В республиканском Минприроды заверили, что по этому поводу начала проверка. Правда, тема еще в марте поднималась депутатом Госдумы от Крыма Натальей Поклонской, и тогда местные власти тоже обещали проверки.

Сама Поклонская на прошлой неделе встречалась с жителями южного берега Крыма и отметила, что воз, в целом, и ныне там.

"Люди сообщили об игнорировании требования главы республики о запрете строительных работ на территории парка, о беспомощности контрольно-надзорных органов, которые лишены возможности хотя бы попасть на объект. Ну и много было озвучено разных проблем, в частности доступ к морю, отсутствие врачей, сотрудников полиции, а также чистоты и порядка парков, пляжей и Большой Ялты", - сообщила Поклонская.

Она добавила, что люди хотели задать вопросы министру экологии Крыма, который ранее ошибкой объяснил выдачу разрешения на строительство в парке-памятнике. "На аналогичную техническую ошибку сослались и в администрации Ялты, когда из Росреестра исчезли 123 земельных участка, которые принадлежат людям, оставшимся сегодня без права на собственное жилье. И сегодня подобные "технические ошибки" никого не волнуют, кроме людей", - добавляет Поклонская.

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Теги: застройщик, меласский парк, большая ялта, крым, наталья поклонская, юбк, незаконная застройка, минэкологии крыма



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