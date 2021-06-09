"Это издевательство": застройщики очередного крымского парка не дают местным жителям пройти на пляж

В Крыму, недалеко от Фороса повторяется история Форосского парка. Местные жители сообщили, что их пускают на пляж только с 8:30 до 16:30. Ранее арендовать земли ООПТ "Парк Меласский" смог одноименный санаторий, девелопер сейчас ведет там строительство, передает издание "Подъем".

По словам местных жителей, на территории парка возведено девятиэтажное здание, снесены старые объекты, территория на три с половиной месяца закрыта для посещения. После жалоб активистов в администрации разного уровня удалось открыть кусочек дикого пляжа, но только на несколько часов в день.

"От ворот КПП открыта одна дорога, и она ведет к так называемому рабочему пляжу, который даже не имеет статуса пляжа, это просто дикий берег метров 40 длиной. Ни объекты культурного наследия, ни набережная, ни парк до сих пор не открыты. А на дверях висит объявление, что доступ к водному объекту Черное море свободен, посещение с 8:30 до 16:30. Мы считаем, что это издевательство", - говорит местная жительница.

В республиканском Минприроды заверили, что по этому поводу начала проверка. Правда, тема еще в марте поднималась депутатом Госдумы от Крыма Натальей Поклонской, и тогда местные власти тоже обещали проверки.

Сама Поклонская на прошлой неделе встречалась с жителями южного берега Крыма и отметила, что воз, в целом, и ныне там.

"Люди сообщили об игнорировании требования главы республики о запрете строительных работ на территории парка, о беспомощности контрольно-надзорных органов, которые лишены возможности хотя бы попасть на объект. Ну и много было озвучено разных проблем, в частности доступ к морю, отсутствие врачей, сотрудников полиции, а также чистоты и порядка парков, пляжей и Большой Ялты", - сообщила Поклонская.

Она добавила, что люди хотели задать вопросы министру экологии Крыма, который ранее ошибкой объяснил выдачу разрешения на строительство в парке-памятнике. "На аналогичную техническую ошибку сослались и в администрации Ялты, когда из Росреестра исчезли 123 земельных участка, которые принадлежат людям, оставшимся сегодня без права на собственное жилье. И сегодня подобные "технические ошибки" никого не волнуют, кроме людей", - добавляет Поклонская.