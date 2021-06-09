Собянин оценил необходимость нового локдауна в Москве

В текущей ситуации с распространением коронавируса в Москве не требуется вводить локдаун, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, власти считают, что могут справиться с заболеваемостью без этой меры.

При этом Собянин признал, что ситуация в Москве с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной, передает ТАСС. В столице в ближайшие дни откроются дополнительные больницы для пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, а в организациях будут проверять соблюдение требований по COVID-19.

Россия, а также столица, уже который день подряд показывают динамику роста заболеваемости. Так, сегодня впервые с начала марта суточная заболеваемость превысила 10 тыс. случаев. И более 4 тыс. из этого числа приходится на Москву (худший показатель с января).