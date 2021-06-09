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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске "событийные" волонтёры федерального Сабантуя прошли обучение

В первой Арт-резиденции Югры "Ядро" в Нижневартовске прошло обучение для "событийных" волонтеров, которые будут помогать в организации федерального Сабантуя. Напомним, что праздник пройдет в столице Самотлора 18-19июня в форматах онлайн и офлайн, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как отметила начальник отдела по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр" Кристина Яворская, в первую очередь для "событийного" волонтёрства необходимо создание работоспособной команды.

"Многие волонтёры, которые проходят обучение, присоединились к нам в период пандемии и только начинают свою добровольческую деятельность. Поэтому важно, чтобы все они чувствовали себя комфортно и могли работать сообща", - рассказала Кристина Яворская.

Чтобы подготовить добровольцев к командной работе, проработать возможные ситуации, которые могут произойти во время мероприятия, пригласили тренера Ирину Темирханян.

"Я рассказываю о том, как важно представлять свой город во время крупных мероприятий. У каждого добровольца должно быть ощущение единения с командой, а также значимости своей работы. Важно, чтобы добровольцы могли чувствовать поддержку сокомандников", - рассказала исполнительный директор открытого общероссийского образовательного проекта "Территория УСПЕХА", тренер Ирина Темирханян.

Согласно программе Сабантуя, 18 июня во Дворце искусств состоится торжественное открытие праздника и концерт мастеров искусств Татарстана. 19 июня в физкультурно-спортивном комплексе "Арена" пройдут соревнования по национальной борьбе корэш и передача символа Сабантуя. Все мероприятия будут проведены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Массовые уличные мероприятия отменены.

"Все мероприятия будут транслироваться онлайн. Принцип, который мы ставим при проведении мероприятий в таком формате, это "Сабантуй в каждый дом". Он был определен для проведения федерального Сабантуя в Москве в 2020 г. Часть мероприятий пройдут и офлайн. Сейчас принимаются меры для организации всех требований и ограничений, которые установлены Роспотребнадзором и распоряжением губернатора Югры", - прокомментировал исполняющий обязанности главы города Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

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Теги: Нижневартовск, Сабантуй, событийные волонтёры, обучение



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