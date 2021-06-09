09 Июня 2021
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Коллаж, ковид-паспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Европарламент утвердил порядок введения ковид-паспортов

Европарламент на пленарном заседании утвердил новый Регламент ЕС по цифровым ковид-паспортам.
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Система заработает с 1 июля 2021 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Ковид-паспорт будет доступен в цифровом или бумажном виде и содержать QR-код. Он должен свидетельствовать о том, что человек вакцинирован, недавно получил отрицательный тест или выздоровел. На практике это будут три отдельных сертификата, говорится в заявлении Европарламента.

Все страны ЕС должны принимать эти документы, которые распространяются на вакцины, разрешенные Европейским медицинским агентством. При этом что касается вакцин, разрешенных ВОЗ, то страны вправе сами определять, будут ли они их принимать.

Считается, что эти меры позволят восстановить свободное передвижение. По факту же Европа утвердила ограничение прав граждан по их "иммунному статусу".

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Теги: ЕС, вакцинация, ковид-паспорт



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