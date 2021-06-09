Орлов: основной ремонт дорог в Екатеринбурге должны закончить к 15 августа

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил сроки по завершению ремонта городских дорог. Об этом глава уральской столицы рассказал в своем Instagram.

Сегодня Орлов занимался объездом городских объектов.

"Сразу главное - основной ремонт дорог в городе должен быть выполнен к 15 августа. Сначала заехали на улицу Викулова, которую ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На прошлом объезде подрядчик даже не появился, но сегодня исправился. Обещал выполнить работы в срок, обязательно буду держать на контроле", - пообещал мэр.

Также он побывал на улице Металлургов, где строится фактически новая улица, и заехал в поселок Северка, где идет реконструкция школы.

Напомним, недавно Алексей Орлов поручил разобраться с нерадивым подрядчиком из-за ремонта улицы Викулова.