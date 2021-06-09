Переполох в Центральном округе Москвы: что стоит за победой Аперяна на праймериз "ЕР"?

Сюрпризом праймериз "Единой России" в Москве стала победа муниципального депутата Карена Аперяна над действующим депутатом Госдумы Николаем Гончаром.

"Мало кому известный юноша по имени Карен Аперян на раз-два выносит политического тяжеловеса Николая Гончара - человека, из рук которого я 30 лет назад получала аттестат зрелости. Вы всерьёз хотите втереть, что Аперян победил Гончара в каком-то голосовании?" - отмечает член ЦК ОКП Дарья Митина.

При этом политической взлет Аперяна на этом не закончился - и он уже занял кресло председательствующего на собрании депутатов района Таганский и, вероятно, готовится к свержению главы муниципального района Таганский - "эсера" Ильи Свиридова.

Но депутат Мосгордумы Елена Шувалова уверена, что "накачка" Аперяна - это своего рода операция прикрытия, настоящим кандидатом от власти станет Олег Леонов из волонтёрской организации "Лиза Аллерт", а Карену Аперяну уготована роль статиста. Она напоминает, что подобный сценарий — слабый кандидат от "Единой России" и относительно популярный самовыдвиженец — разыгрывался и на последних выборах в МГД.

Политолог Максим Жаров считает, что на съезде "ЕР" 19-го числа изменения в партсписке не исключены. "Каких-то новых людей хотелось бы видеть и москвичам, и избирателям в других регионах, но Аперян появился внезапно, ниоткуда, и это вызывает вопросы. Могут быть и другие замены, прежде всего, по Москве, потому что в Москве ситуация для "Единой России" сложная, и нужно тщательно выверять свои шаги. Должны пойти на выборы люди, которые в состоянии выборы выиграть и принести легитимный результат партии. Думаю, не исключена такая возможность", - рассказал он Накануне.RU.

Что касается Леонова, то пока неизвестно, насколько он готов участвовать в выборах в Москве, но в целом это соответствует тренду на привлечение волонтёров, который транслирует внутриполитический блок администрации. "Но, опять же, многое зависит от кандидата — как он сам расположен идти в Думу и участвовать в выборах по полной программе. Нужно будет дождаться съезда", - подчеркнул политолог.

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