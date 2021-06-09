Для участия в "Иннопром-2021" в Екатеринбург приедут сотни итальянцев

09 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Иннопром-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Для участия в "Иннопром-2021" в Екатеринбург приедут сотни итальянцев

В "Иннопром-2021", который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, примет участие порядка 100 компаний страны-партнера Италии. Об этом сообщил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино в ходе пресс-конференции.

На выставке будут присутствовать в основном лидирующие итальянские компании, как государственные, так и частные, а также представители малого, среднего бизнеса и стартапов. На данный момент неизвестно точное количество итальянцев, которые прибудут в Екатеринбург, однако по предположению консула, следует ожидать 600-700 человек.

Напомним, что помимо выступления 500 спикеров и экспертов со всего мира, гостей "Иннопром-2021" ждут концерты, спектакли, шоу и экскурсии. На стадионе "Екатеринбург Арена" пройдет уникальный экскурсионный тур, посвященный году науки и технологий в России. Запланирован и крупный музыкальный фестиваль "Безумные дни". Сейчас "Иннопром-2021" готовит для своих гостей сразу девять ресторанов, в которых будут подаваться блюда уральской кухни. Оценить местное меню можно будет со 2 по 16 июля.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Иннопром, Екатеринбург, итальянцы, Италия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети