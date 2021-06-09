Для участия в "Иннопром-2021" в Екатеринбург приедут сотни итальянцев

В "Иннопром-2021", который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля, примет участие порядка 100 компаний страны-партнера Италии. Об этом сообщил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино в ходе пресс-конференции.

На выставке будут присутствовать в основном лидирующие итальянские компании, как государственные, так и частные, а также представители малого, среднего бизнеса и стартапов. На данный момент неизвестно точное количество итальянцев, которые прибудут в Екатеринбург, однако по предположению консула, следует ожидать 600-700 человек.

Напомним, что помимо выступления 500 спикеров и экспертов со всего мира, гостей "Иннопром-2021" ждут концерты, спектакли, шоу и экскурсии. На стадионе "Екатеринбург Арена" пройдет уникальный экскурсионный тур, посвященный году науки и технологий в России. Запланирован и крупный музыкальный фестиваль "Безумные дни". Сейчас "Иннопром-2021" готовит для своих гостей сразу девять ресторанов, в которых будут подаваться блюда уральской кухни. Оценить местное меню можно будет со 2 по 16 июля.