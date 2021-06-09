Росгвардия: Оружие подозреваемого в убийстве приставов в Сочи не было зарегистрировано

Оружие подозреваемого в убийстве судебных приставов в Сочи не было зарегистрировано. Об этом сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении Росгвардии.

Напомним, сегодня в Адлерском районе приставы пришли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.

Однако мужчина отказался пустить их внутрь и открыл по приставам огонь из охотничьего ружья. Позже стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полицейским.

Двое приставов скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь.

Возбуждены уголовные дела по ст. "посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие" и "покушение на убийство двух и более лиц".