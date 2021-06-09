"Вся эта мерзость теперь запрещена": Госдума наложила табу на сравнение роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Госдума сегодня в третьем, окончательном чтении рассмотрела законопроект, запрещающий отождествлять роль СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Нарушения пока никак не караются – ни КоАП, ни Уголовным кодексом, хотя уже звучат предложения о введении наказаний. Тем не менее, автор законопроекта – глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская говорит, что все равно счастлива.

"Законопроект был принят единогласно. Я была единственным его инициатором. Не могу сказать, что эта инициатива проходила легко. Когда я впервые предложила подумать коллегам на эту тему, я столкнулась с противодействием коммунистов. Они сказали, что это наступление на свободу слова, продемонстрировали агрессивное неприятие. Путин услышал, поддержал, сказал, что делать это надо аккуратно", - рассказала на пресс-конференции депутат об истории принятия закона.

"Это законопроект, который много-много лет летал в воздухе, под ним могут подписаться очень многие наши граждане. Мы не можем прекратить эти дискуссии за границей России, и мы понимаем, что Европа будет продолжать. Заступать на территорию наших святынь совершенно невозможно. Вся эта мерзость теперь запрещена. Я счастлива. Если хочешь об этом потрындеть, потрынди об этом с другом на кухне, если не получишь от него по морде", - высказалась Ямпольская.

Она также рассказала о перспективах других своих законодательных инициатив. Депутат отметила, что проектов у нее не очень много, но они все резонансные. "Я не понимаю такой KPI депутатской работы как количество законопроектов", - добавила она.

Так, законопроект, запрещающий изображение в публичной сфере нацистских преступников, получил одобрение комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Ямпольская говорит, что эта норма будет аналогична уже существующему запрету на демонстрацию свастики и других символов фашизма с целью пропаганды. Депутат отмечает, что в народе такое изображение обычно называется "Гитлер на майке". Публикация портретов Гитлера в учебниках истории или в СМИ без цели пропаганды по-прежнему будет свободной. Ямпольская рассказала, что правительство предложило считать пропагандистское изображение нацистских преступников экстремистскими материалами – так их будет легче быстро удалять, поскольку на удаление экстремистских материалов сейчас работает множество законов. Также парламентарий отметила, что наказание будет административным, а не уголовным: "Ломать человеку судьбу за такое нарушение никто не будет. Но это не попытка воспитания патриотизма – это попытка воспитать приличное повеление".