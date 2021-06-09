09 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз (2020) | Фото: Накануне.RU

УФАС выдало предупреждение челябинскому минэкологии из-за терсхемы обращения с ТКО

Министерству экологии Челябинской области выдано предупреждение с требованием внести изменения в территориальную схему обращения с отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Антимонопольный орган установил, что отдельные положения новой территориальной схемы могут привести к неравным условиям на рынке. В новой терсхеме с 2022 года значительно сокращен объем отходов, направляемых на мусоросортировочный комплекс ООО "Спецкомплекс" в Магнитогорске. При этом для АО "Управление отходами" наоборот необоснованно увеличено количество обслуживаемых территорий.

Между министерством и АО "Управление отходами" в 2015 году было заключено концессионное соглашение о создании системы коммунальной инфраструктуры на территории Магнитогорского кластера. В период с 2022 по 2027 годы направление потоков ТКО составит на пять территорий больше, чем определено концессионным соглашением.

УФАС указало, что министерство включило в терсхему положение, предоставляющее концессионеру преимущественные условия. В связи с этим ведомству необходимо внести изменения в территориальную схему относительно объективного подхода при распределении потоков ТКО. Предупреждение должно быть исполнено до 15 июля.

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Теги: УФАС, минэкологии, ТКО,



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