Путин: Амурский ГПЗ полностью покроет потребность России в гелии

Владимир Путин запустил производство на Амурском газоперерабатывающем заводе "Газпрома". После выхода на плановую мощность он станет "крупнейшей площадкой в мире по производству гелия".

В формате видеоконференции президент пообщался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и сотрудниками предприятия.

Путин напомнил, что сырьевой газ на предприятие будет поступать по магистральному газопроводу "Сила Сибири", после разделения газа на ценные фракции – метан, этан, пропан, бутан и гели – очищенное "голубое топливо" будет возвращаться в газопровод.

"После выхода на плановую мощность – ежегодная переработка 42 млрд кубометров газа, выделение 60 млн кубометров гелия – АГПЗ станет крупнейшей площадкой в мире по производству этого газа [гелия]", - отметил Путин. По словам президента, этот объем позволит закрыть всю внутреннюю потребность страны в гелии, а также потеснить конкурентов на мировом рынке, где сейчас правит балом США (56№), а у России только скромные 3%.

"Создан стратегический важный производственный комплекс, он важен для развития Дальнего Востока и Восточной Сибири, для всей экономики страны. Это значит рачительное использование полезных ископаемых", - добавил президент.

Миллер рассказал, что АГПЗ был построен всего за шесть лет – это "очень-очень жесткий график строительства". Глава "Газпрома" добавил, что мощность завода будет наращиваться постепенно – параллельно наращиванию емкости газа в "Силе Сибири".

Предполагается, что в ближайшем времени в районе Владивостока будет построен гелиевый хаб, из которого газ будет поставляться, например, в юго-восточную Азию, где сейчас очень растет спрос на гелий.