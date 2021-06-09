В Югре прокуратура добилась переноса сноса аварийного дома

В Сургутском районе "сдвинута" дата расселения аварийного дома – это состоится раньше, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

С жалобой ранее обращалась жительница посёлка городского типа Фёдоровский. Проверка показала, что она живёт в доме, признанном аварийным, расселить который должны к 1 января 2024 г. Вместе с тем, конструктивные элементы здания находятся в аварийном состоянии, а физический износ составляет 77%. То есть установленная дата расселения неверна.

Прокуратура Сургутского района внесла главе Фёдоровского представление, после которого срок сноса дома не изменился. Районный суд удовлетворил иск прокуратуры и потребовал расселить дом не позднее 1 марта 2022 г. Окружная инстанция оставила решение без изменений.