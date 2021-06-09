09 Июня 2021
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Политика За рубежом
янукович, украина, майдан (2016) | Фото:mosmonitor.ru

Суд отменил решение Совета ЕС о заморозке активов Януковича и его сына

Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына в 2019 году.

Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.

При этом это решение не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде, сообщает "Взгляд".

В марте 2014 года Евросоюз опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств на Украине, в который вошли Виктор Янукович, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории Евросоюза.

В том же году Янукович подал в суд Европейского союза иск против санкций Брюсселя, которые были наложены на него и его двоих сыновей.

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Теги: виктор янукович, заморозка активов, евросоюз



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