В Новосибирске начались соревнования на кубок России по спортивной гимнастике

В Новосибирске с 8 по 12 июня в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного по адресу Георгия Колонды, 5 проходят соревнования на Кубок России по спортивной гимнастике - 2021. В торжественном открытии предолимпийского сезона – Кубка России по спортивной гимнастике приняли участие депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.

За кубок страны поборются лучшие 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов Российской Федерации. Среди них лидеры прошедшего последнего чемпионата России и звезды мировой гимнастики, триумфаторы чемпионата Европы, такие как: Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Давид Белявский, Виктория Листунова, Александр Карцев, Владислава Уразова, Денис Аблязин. Спортсменам предстоит показать свой максимум и окончательно забронировать место в олимпийской сборной. После длительного перерыва в связи с травмой в соревнованиях примет участие воспитанник новосибирской школы, один из лидеров мужской команды Иван Стретович.

Депутат Законодательного собрания Александр Аксененко, оказавший поддержку в организации соревнований, отметил, что считает Кубок России по спортивной гимнастике одним из самых значимых спортивных мероприятий, проходящих в этом году в Новосибирской области. "Сюда приехали все звезды профессиональной спортивной гимнастики, и у новосибирской молодежи появилась возможность близко увидеть своих кумиров. Надеюсь, что наши спортсмены покажут хорошие результаты, – сказал Александр Аксёненко. – Спортивные традиции обязательно нужно поддерживать и умножать".

Депутат Законодательного собрания Елена Спасских обратила внимание на возможность, которую соревнования открывают для обновления спортивной инфраструктуры. В числе таких мероприятий в Новосибирске в этом году чемпионат России по фехтованию, Кубок России по спортивной гимнастике, в августе – чемпионат России по каратэ. "Молодое поколение новосибирских спортсменов получает достаточно широкие возможности, чтобы двигаться дальше, развивать свои спортивные таланты", – убеждена Елена Спасских.

По результатам состязаний сформируется окончательный состав сборных команд, которые представят нашу страну на Олимпийских играх в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.