Абитуриентам на заметку: Документы для поступления в УрГЭУ можно подавать, начиная с 18 июня

В уральских вузах скоро стартует приемная кампания. 18 июня в Уральском государственном экономическом университете начинается приемная кампания на 2021 — 2022 учебный годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Цифровизация коснулась и этого аспекта образовательной деятельности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, предоставить необходимые для поступления документы абитуриенты смогут через личный кабинет абитуриента на сайте УрГЭУ. Но при этом остается возможность и принести их лично в приемную комиссию вуза или отправить Почтой России.

Еще одно новшество состоит в том, что в 2021 году подача документов в вуз стала доступна через Портал государственных услуг.

Начальник Управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ, заместитель председателя приемной комиссии УрГЭУ Ирина Мартьянова рассказала об особенностях приемной кампании в видеокомментарии.

«Важно отметить, что отправлять документы через Госуслуги смогут лишь те, кто претендует на бюджетные места. При этом такой способ не ограничивает возможности заявиться сразу в несколько вузов. В этом году срок оформления приказов на зачисление по бюджетным местам на очную форму в бакалавриат, магистратуру и колледж будет увеличен: узнать о своем поступлении абитуриенты смогут 17 августа. Результаты поступления на платное обучение станут известны уже в июле. Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения, начнутся в июле, для тех, кто собирается учиться заочно или очно-заочно, — в августе. Более подробная информация в ближайшие дни появится на сайте вуза в разделе «Абитуриенту». Пожалуй, главным отличием приемной кампании в этом году станет то, что зачисление будет проходить не в два этапа, а в один. Для этого абитуриенту необходимо принести заявление о согласии на зачисление и документ об образовании», - пояснила Ирина Мартьянова.

В вузе Накануне.RU рассказали о перечне документов, которые абитуриент должен представить приемной комиссии - паспорт, СНИЛС, документ об образовании, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, документы на особые права, установленные законодательством РФ (бакалавриат, специалитет), нотариально заверенные переводы документов (для иностранных граждан).

Подробную информацию о направлениях подготовки и презентацию образовательных программ по всем формам обучения в бакалавриате, колледже, магистратуре и аспирантуре УрГЭУ можно узнать на сайте в разделе «Абитуриенту».

