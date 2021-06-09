09 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле дорожные разборки закончились госпитализацией водителя

В Нижнем Тагиле полицейские разбираются в конфликте между двумя водителями.
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в нейрохирургическое отделение с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма" доставили 57-летнего мужчину. Силовики выяснили, что получил он ее в ходе дорожной разборки.

В ходе проверки было установлено, что инцидент произошел на дороге по Черноисточинскому шоссе в районе автозаправок. Пострадавший находился за рулем KIA, вместе с ним в машине ехала супруга. Затем, по словам женщины, их подрезала грузовая "ГАЗель".

Ее муж догнал водителя, чтобы "поговорить", и остановил машину перед ним. Вспыхнул конфликт, в ходе которого молодой водитель "ГАЗели" ударил своего оппонента в область головы, отчего тот не удержался и упал, получив травму. Сам потерпевший пояснил полицейским, что плохо помнит, что же на самом деле произошло.

Оперативники изъяли записи с камер комплекса "Безопасный город", после чего нашли и опросили 29-летнего водителя фургона. Тот не стал отрицать, что нанес удар, но настаивает, что именно водитель иномарки сначала подрезал его, а потом первый толкнул.

Расследуется уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В настоящее время полицейские внимательно изучают запись, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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Теги: водители, разборки, Нижний Тагил



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